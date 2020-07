WK alpijnse ski zal in 2021 zoals voorzien plaatsvinden in Cortina

Het WK alpijnse ski zal in februari 2021 wel degelijk doorgaan in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo. Dat heeft de Internationale Skifederatie (FIS) donderdag aangekondigd, hoewel de organisatoren eerder hadden gevraagd het evenement met een jaar uit te stellen omwille van de COVID-19-pandemie.

In mei had de Italiaanse wintersportfederatie laten weten het WK tot maart 2022 te willen uitstellen. Het WK zou zo enkele weken na de Olympische Winterspelen in Peking doorgaan. In een persbericht stelt de FIS dat er aan een oplossing gewerkt wordt om het WK toch van 8 tot 21 februari 2021 te laten plaatsvinden in Cortina.

Sinds de maand februari overleden in Italië al 34.788 mensen aan het coronavirus.