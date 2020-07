Rusland betaalt monsterboete niet, World Athletics houdt herintegratieproces atleten tegen: “Ze laat hun atleten in de steek”

World Athletics heeft donderdag gereageerd op het feit dat de Russische atletiekfederatie (RusAF) er niet in geslaagd is haar monsterboete van 4,46 miljoen euro, die World Athletics haar oplegde omwille van het niet naleven van de antidopingregels, op tijd te betalen. De mondiale atletiekbond zet het herintegratieproces van de Russische atleten voorlopig stop.

World Athletics-voorzitter Sebastian Coe zei “zeer teleurgesteld te zijn door het gebrek aan vooruitgang”. “RusAF laat zijn atleten in de steek”, liet de Brit nog noteren. World Athletics beslist op 29 en 30 juli, tijdens haar bijeenkomst van de Raad van Bestuur, hoe het verder zal gaan.

In november 2019 besliste World Athletics al om de herintegratieprocedure van de Russische atletiekbond te stoppen wegens het dwarsbomen van een dopingonderzoek naar hoogspringer Danil Lysenko. Die veroverde onder neutrale vlag in 2017 zilver op het WK in Londen en in 2018 goud op het WK indoor in Birmingham. De Athletics Integrity Unit (AIU) adviseerde World Athletics de zwaarste sanctie te overwegen - uitsluiting van de Russische federatie - maar World Athletics besloot de Russen nog één kans te geven. Midden maart besliste de federatie dat nog maximaal tien Russische atleten onder neutrale vlag mogen deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Rusland werd bovendien een boete van 10 miljoen dollar opgelegd. De helft daarvan was te betalen voor 1 juli, de andere helft is voorwaardelijk.