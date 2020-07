Beker van België basketbal start in nieuw format: “Meerwaarde bieden”

De eindfase van de Beker van België in het basketbal zal komend seizoen in een nieuw format worden afgewerkt. Vanaf de kwartfinales stappen de tien clubs uit de EuroMillions Basket League in de competitie. Zij vervoegen de zes clubs die zich gekwalificeerd hebben uit de voorrondes van de lagere divisies. Met die zestien clubs worden via een geleide loting vier poules van telkens vier clubs gevormd. Zo wordt voorkomen dat A- en B-teams van dezelfde club niet bij elkaar terechtkomen.

In die groepen werkt elke clubs zes wedstrijden af die over drie weekends in een back-to-back format gepland worden. De vier winnaars van elke poule kwalificeren zich voor de halve finale, die eveneens in back-to-back format wordt afgewerkt. De finale staat gepland op 21 maart 2021.

“Met dit nieuwe format, een concreet resultaat van samenwerking tussen Basketball Belgium en de Pro Basketball League, slagen we erin om de Belgische basketbalfan meer basketbal aan te bieden na een moeilijk seizoen 19-20 en creëren we commercieel een meerwaarde voor het product”, legde ligavoorzitter Arthur Goethals uit. “De clubs uit de lagere divisies haalden de laatste jaren goede resultaten in de bekercompetitie tegen clubs uit de EuroMillions Basketball League. Ook voor hen moet dit format een meerwaarde bieden.”

Resultaat loting:

Groep A:

Antwerp Giants

Aalst

Team uit lagere divisie 5

Team uit lagere divisie 3

Groep B:

Bergen

Charleroi

Team uit lagere divisie 4

Team uit lagere divisie 6

Groep C:

Oostende

Mechelen

Team uit lagere divisie 1

Luik

Groep D:

Limburg United

Leuven

Brussels

Team uit lagere divisie 2