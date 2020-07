Geetbets -

Bij snelheidscontroles in de Overbeekstraat en de Steenweg op Kortenaken zijn dinsdag 21 hardrijders betrapt. In de Overbeekstraat waar de snelheid beperkt is tot 50 km/uur reed een automobilist 86 km/uur. Hij riskeert de intrekking van zijn rijbewijs.