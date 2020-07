Leuvens burgemeester Ridouani verplicht dragen van mondmaskers op grote markten

Leuven -

Naar aanleiding van de volledige opstart van de twee grootste en drukste markten in Leuven - de vrijdagmarkt in het centrum en de zondagmarkt in Heverlee - verplicht de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) met een burgemeestersbesluit het dragen van een mondmasker voor de bezoekers van deze markten. De verplichting geldt niet voor de kleinere markten van Kessel-Lo en Wijgmaal die al eerder volledig open waren.