Ghislaine Maxwell, de vermeende ’hoerenmadam’ van Jeffrey Epstein is gearresteerd door de FBI. Dat melden diverse buitenlandse media. Epstein zat in de cel op verdenking van misbruik maar pleegde daar zelfmoord.

Ghislaine werd donderdag gearresteerd in New Hampshire en zal naar verwachting later vandaag nog voor een federale rechtbank verschijnen. Woordvoerders van de FBI en het Amerikaanse advocatenkantoor in ...