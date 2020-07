Alle marktkramers weer present op vrijdagvoormiddag

Bree - Vanaf vrijdag 3 juli gaat de wekelijkse vrijdagmarkt weer als vanouds door in het centrum en langs de kleine ring. Die kleine ring is nu ook helemaal ingericht voor eenrichtingsverkeer.

“Na enkele weken afwisselen, mogen de iets meer dan 100 vaste marktkramers weer allemaal samen hun waren aan de man of vrouw komen brengen op onze wekelijkse marktdag”, aldus een tevreden burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “De markt zal ook weer gedeeltelijk in de centrumstraten opgesteld worden. De aanpassingswerken aan de Ter Rivierenwal en de Kruittorenwal zijn ook netjes op tijd klaar. Dat betekent dat over de hele lengte van de kleine ring nu eenrichtingsverkeer geldt. De rijweg langs de Ter Rivierenwal en de Kruittorenwal werd verlegd naar de buitenkant van de ring. Hierdoor is er langs de Ter Rivierenwal veel vrije ruimte gekomen aan de binnenkant van de ring. Deze kan gebruikt worden als parkeerruimte, maar op vrijdag zal de markt er opgesteld worden. We vragen de marktbezoekers om afstand te houden en de looprichting te respecteren. Op het Stadsplein, het Vrijthof en de Opitterpoort worden ontsmettingsposten voorzien. Bewoners moeten rekening houden met een parkeerverbod van 5 tot 14 uur.”