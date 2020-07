Parkeermarkering op Sint-Barbarastraat

Batsheers / Heers - Op de Sint-Barbarastraat in het centrum heeft de gemeente witten lijnen aangebracht om parkeerconflicten op te lossen.

“Je kon hier al in het verleden half op de stoep en half op de straat parkeren.”, zegt de nieuwe burgemeester Kristof Pirard. “Maar er werd nog steeds volledig op de stoep geparkeerd, tot ongenoegen van de wandelaars en vooral mindervaliden. Nu is het duidelijk waar men moet staan. In deze straat geldt er ook nog steeds een verbod voor zwaar vervoer boven de 3,5 ton. Dat moet langs de Nieuwe Steenweg rijden. Als iedereen dit verbod zou toepassen, zal ook de vrees voor mogelijke schade verminderen.”

Frank Missotten