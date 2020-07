Partij Zonshoven wil verwijderde mini-rotonde aan Jacob Lenaertsstraat terug

“Geruime tijd geleden werd de minirotonde op het kruispunt van de Jacob Lenaertsstraat en de Dennenweg weggehaald. Eerst zorgde dit voor nauwelijks problemen, maar vandaag moeten we vaststellen dat dit niet meer zo is. Bezoekers en personeel van Ter Heide rijden tegen hoge snelheid door de Jacob Lenaertsstraat, zonder rekening te houden met de voorrangsregels. Het is er vooral s’morgens en ’s avonds onveilig als de wisseling van de posten plaatsvindt.” Volgens Lenskens is dat eenvoudig op te lossen. “Door de mini-rotonde terug te plaatsen. “Op die manier kunnen we met een eenvoudige maatregel de verkeersveiligheid onmiddellijk verhogen.”