Ellemieke Vermolen: “Ik denk dat ik de reden ben dat Sergio geen vlees serveert in Pure C”

Ondanks het coronavirus opent Sergio Herman (50) binnenkort zijn vijfde restaurant maar dat zou niet gelukt zijn zonder de steun van zijn vriendin Ellemieke Vermolen en hun kinderen. “Ik denk zelfs dat ik de reden ben dat er in restaurant ‘Pure C’ geen vlees meer geserveerd wordt”, zegt de Nederlandse in Humo.

Enige tijd geleden maakte de topchef bekend dat er in restaurant Pure C geen vlees meer op tafel komt. “Ik ben heel lang vegetarisch geweest”, zegt Vermolen in een interview met Humo. “Ondertussen eet ik weer kip maar mijn focus ligt nog altijd op gezonde voeding.” En Sergio volgt zijn vriendin. “Het heeft twaalf jaar geduurd om hem buikspek te laten afzweren, kun je je inbeelden?”

Maar ondanks de focus op gezond eten, wordt er af en toe wel eens vals gespeeld. “De kinderen kiezen wel eens voor kipvingers of een kipburger. Maar doorgaans eten we 80 procent gezond en 20 procent ongezond. En als de kinderen jarig zijn, mogen ze de menu kiezen. Noah kiest dan voor biefstuk met frietjes. Maar Sergio moet het vlees bakken, ik doe het niet.”