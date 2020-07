77 procent van de Belgen wil dat mondmasker verplicht wordt in de supermarkt

77 procent van de klanten vinden dat een mondmasker dragen verplicht moet zijn bij een bezoek aan de supermarkt. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van de tweewekelijkse coronastudie van de UAntwerpen.

Steeds meer Belgen vinden dat mondmasker verplicht moeten worden in bepaalde situaties. Volgens de Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met UHasselt, KU Leuven en de ULB, zou 77 procent van de klanten willen dat mondmaskers verplicht worden in de supermarkt. 83 procent van het personeel steunt ook deze stelling en vindt dat mondmaskers verplicht moeten worden.

Ook in andere winkels zien de Belgen graag meer mondmaskers. 70 procent vindt dat klanten een mondmasker zouden moeten dragen en 76 procent vindt dat het personeel dat moet doen. Dit zijn beide lichte stijgingen ten opzichte van eerdere resultaten. Alleen in de werkcontext is er geen stijging te zien.

Op vakantie bij opa en oma

De enquête peilde ook naar hoe kinderen de zomervakantie zullen doorbrengen. Volgens de verzamelde data zouden de meeste kinderen tussen 6 en 17 jaar vakantieplannen hebben. 65 procent geeft aan met het gezin op vakantie te zullen gaan. Één op de drie zal deze zomer op sportkamp gaan en één op de vier vertrekt op kamp met de jeugdbeweging.

20 procent van de kinderen en jongeren zullen tijd met hun grootouders doorbrengen en voor kinderen tot 8 jaar gaat dat zelfs over 25 procent.

Op dinsdag 14 juli wordt een nieuwe enquête gepubliceerd die ingevuld kan worden tussen 10 en 22 uur.