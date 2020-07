Novak Djokovic test ditmaal negatief op corona

Nummer één van de wereld Novak Djokovic heeft donderdag de uitslag van zijn tweede coronatest ontvangen en die was negatief. Dat maakte zijn team bekend in een persbericht. De Serviër en zijn vrouw Jelena raakten besmet tijdens de reeks exhibitiewedstrijden onder de naam Adria Tour, die Djokovic recent organiseerde in de Servische hoofdstad Belgrado en het Kroatische Zadar. De wedstrijden werden geannuleerd nadat bleek dat verschillende spelers en stafleden positief bleken op COVID-19.