Dochter Will Smith werkt samen met Cartier in gloednieuwe campagne

Om de lancering van hun ‘nieuwe’ horloge te vieren, pakt Cartier uit met een gloednieuwe campagne. Het Franse modehuis brengt Rami Malek, Troye Sivan, Willow Smith, Maisie Williams en Jackson Wang samen om het Pasha-horloge te promoten.

Van Smith tot Malek, allemaal zijn ze actief in de showbizz en dat is volgens het Franse modehuis een van de meest actieve sectoren. Het Pasha-horloge is dan ook voorbestemd voor bezige bijen, die altijd bezig zijn met het verkennen van nieuwe horizonten.

Zo staat de Amerikaanse acteur Rami Malek vooral bekend om zijn controversiële rollen, die wel eens durven botsen met de klassieke Hollywood waarden. ‘Games of Thrones’ actrice Maisie Williams richt zich, naast acteren, ook nog op de digitale wereld: ze richtte haar eigen app ‘Daisie’ op.

Maar ook Troye Sivan en Willow Smith, de dochter van Will Smith, zijn geen onbekenden. geheel op hun eigen manier proberen ze al een tijdje een jongere doelgroep aan te spreken en met elkaar te verbinden. Het liefst allemaal samen zonder vooroordelen. Jackson Wang gebruikt dan weer muziek in zijn strijd om een betere wereld.

“Deze jonge mensen zijn de perfecte ambassadeurs van het Pasha-horloge”, zegt Arnaud Carrez van Cartier International aan Vogue. “Het juweel werd voor het eerst gelanceerd in de jaren tachtig maar past meer dan ooit bij de tijdgeest van vandaag. Onze ambassadeurs zijn jong en hebben hun succes te danken aan hun creativiteit. Maag nog belangrijker: net zoals Cartier willen ze in de eerste plaats mensen met elkaar verbinden.”