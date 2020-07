Meghan Markle voelde zich tijdens haar zwangerschap niet door de Britse royals beschermd

Toen de Amerikaanse Meghan Markle zwanger was van baby Archie, voelde ze zich onbeschermd door de Britse koninklijke familie tegen claims in de roddelpers. Dat staat te lezen in nieuwe gerechtelijke documenten die zijn gelekt.

De 38-jarige Meghan beweert dat de monarchie haar niet heeft beschermd nadat ze “het onderwerp was geworden van een groot aantal valse en schadelijke artikelen” in de Britse pers, terwijl ze zwanger was van haar zoon. Dat zou “enorme emotionele ellende en schade aan haar geestelijke gezondheid” hebben veroorzaakt.

Er staat ook nog in dat het voor Meghan als verboden aanvoelde om zichzelf te verdedigen tegen leugens en dat haar vrienden zich zorgen maakten, vooral omdat ze zwanger was en ze haar nog nooit in deze staat hadden gezien.

De beweringen staan zwart op wit in nieuwe documenten die zijn ingediend door het juridische team van de hertogin in haar lopende zaak tegen The Mail on Sunday en de uitgeverij Associated Newspaper Limited (ANL). De hertogin klaagt ANL, dat ook eigenaar is van MailOnline en de Daily Mail, aan omdat flarden van een handgeschreven brief aan haar vader in 2018 publiceerde.

In de documenten