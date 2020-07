Vlaams Belang “herstelt” Congomonument: “Wreedheden uit het verleden niet ontkennen”

Vlaams Belang-senator Bob De Brabandere en Dries Van Langenhove, lid van de Kamerfractie van Vlaams Belang, hebben donderdagvoormiddag een symbolische actie gevoerd tegen wat zij “de huidige beeldenstorm en verontschuldigingscultus” noemen. Aan het Congomonument in het Jubelpark in Brussel plaatsten ze de woorden ‘Arabisch’ en ‘arabe’ terug.

De partij vindt het immers zeer dubbel dat men vandaag in naam van de bevolking verontschuldigingen moet aanbieden voor wat het in een ver verleden is verricht door anderen, “en men tegelijkertijd zwijgt ...