OPROEP. Geen Werchter dit weekend: wat doet u met uw festivalvrienden?

Werchter of niet, Bart Mees en zijn vrienden zetten woensdag alsnog hun tent op in de buurt van de weide. Foto: Inge Kinnet

Werchter - Met tienduizenden zouden ze vandaag normaal gezien toestromen in Werchter, de festivalgangers die een jaar lang hadden uitgekeken om Schuermans ‘heilige grond’ weer te betreden.

Door de coronacrisis blijft het dit weekend helaas akelig stil in en rond het dorpje aan de Demer en zitten honderden vriendengroepen met een groot wit gat in hun agenda. Daarom willen wij van verstokte Limburgse Werchtergangers weten hoe zij dit weekend doorbrengen.

Troept u met uw festivalvrienden en een karrenvracht bier samen in een Limburgs vakantiehuisje, of trekken jullie alsnog richting Werchter om daar in een lege wei neer te strijken? Laat het ons weten op ruben.steegen@hbvl.be (vermeld zeker woonplaats en gsm-nummer), of vul hier het antwoordformulier in.