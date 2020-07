Auto en twee vrachtwagens botsen in Webbekom

Sint-Truiden / Diest -

Op het industrieterrein in Webbekom zijn woensdag een auto bestuurd door een 28-jarige man uit Sint-Truiden en twee vrachtwagens bij een aanrijding betrokken geraakt. De Truienaar stond aan te schuiven om een bedrijfsterrein op te rijden. Op dat ogenblik vertrok een geparkeerde vrachtwagen waarvan de bestuurder de auto door de dode hoek niet opmerkte en het tot een aanrijding kwam. Beide voertuigen haakten in mekaar. In een poging om los te komen drukte de vrachtwagen de auto tegen een andere geparkeerde vrachtwagen. Bij de ongevallen vielen geen gewonden.