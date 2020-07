50.700 besmettingen op één dag, maar Trump is zeker: “Virus zal vanzelf verdwijnen”

In de Verenigde Staten zijn voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie meer dan 50.000 nieuwe besmettingen met het virus op één dag geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins-universiteit. President Trump geeft intussen dan toch de raad aan de Amerikanen om een mondmasker te dragen, al blijft een verplichting geen optie. En zal het virus volgens de president ook “wel vanzelf verdwijnen”.

Woensdag werden in de VS 50.700 nieuwe infecties gemeld. Het land komt sinds een week regelmatig uit boven de 40.000 nieuwe besmettingen per dag. Dat zijn duidelijk hogere cijfers dan het voorlopige hoogtepunt ...