BV’s worden Zomerhelden in nieuwe campagne Rode Kruis

In een nieuwe campagne van Rode Kruis-Vlaanderen worden tal van topartiesten en topsporters Zomerhelden. Aangezien hun agenda door corona onverwacht leeg is geworden, hebben ze meer tijd om zich in te zetten voor anderen. Ze roepen mensen op om hetzelfde te doen, door bloed of plasma te geven of de eerstehulptips van het Rode Kruis mee te verspreiden.