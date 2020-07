Paris Hilton onder vuur voor ‘nutteloos mondmasker’

Het mag dan wel modieus ogen, toch valt het mondmasker van Paris Hilton bij heel wat fans niet in goede aarde. Het masker, gemaakt uit een transparante mesh stof, heeft namelijk geen enkel nut.

De onderneemster droeg het met diamanten bezette mondmasker tijdens een uitje met haar vriend Carter Reum in Los Angeles. Het mag dan wel mooi ogen maar vanuit virologisch standpunt is het compleet nutteloos: de stof bevat namelijk gaatjes. Op haar website verkoopt de blondine nochtans maskers die wel aan de voorschriften voldoen.

Eerder onthulde de hotelerfgename dat zij en haar vriend een tijdlang in quarantaine leefden. “We zijn beide zakenmensen. We werkten overdag van thuis en in de avond speelden we met de honden of keken we films. Het was heftig maar ik heb genoten van onze tijd samen.”

In de staat Californië geraakten al meer dan 223.000 besmettingen vastgesteld, 5.900 mensen bezweken er aan het virus.