LA Lakers halen JR Smith uit pensioen voor herstart van de NBA

Alle ploegen in de NBA zijn druk bezig om hun team samen te stellen voor de herstart van de competitie en de play-offs eind juli. Zo hebben de Los Angeles Lakers JR Smith uit zijn pensioen gehaald. Spelers in de NBA kunnen ervoor kiezen om dit seizoen niet meer in actie te komen en dat deed Avery Bradley. De guard van de LA Lakers kiest ervoor om bij zijn familie te blijven tijdens de coronapandemie, die nog altijd hevig woedt in de Verenigde Staten.

Ook center Dwight Howard wil niet aantreden. De 34-jarige en 2m08 grote Dwight Howard speelt al zestien seizoen in de NBA en is door de Lakers terug naar Los Angeles gehaald om LeBron James te ondersteunen in zijn race naar een nieuwe NBA-titel. Maar Howard is geraakt door de dood van George Floyd. “Basketbal en entertainment in het algemeen zijn nu niet nodig”, zegt Howard. “Ik zou niets liever willen dan voor de eerste keer NBA-kampioen te worden, maar de eenheid van mijn volk is een nog groter kampioenschap. Er is nooit een beter tijdstip geweest om ons te concentreren op ons gezin en familie. Dit moment kan ik niet laten passeren. We moeten als gemeenschap dit moment aangrijpen om veranderingen door te voeren,” aldus de achtvoudige NBA All-Star.

Om dat verlies op te vangen hebben de Lakers een contract gegeven aan JR Smith. De 34-jarige Smith kent LeBron James goed van hun periode bij de Cleveland Cavaliers. “We weten dat JR ons kan helpen, dat heeft hij in zijn carrière genoeg bewezen”, zegt Lakers-coach Frank Vogel. Smith speelde zijn laatste wedstrijden in de NBA in het begin van het seizoen 2018-2019. Na een dispuut met Cleveland werd zijn contract ontbonden. Hij komt dus terug uit pensioen om te proberen aan de zijde van James opnieuw een titel te pakken. JR Smith was van 2015 tot 2019 bij de Cleveland Cavaliers actief en won aan de zijde van LeBron James in 2016 de NBA-titel. Hij debuteerde in 2004 in de NBA bij New Orleans Hornets en was ook nog bij Denver Nuggets, New York Knicks en Toronto Raptors actief. Hij verdiende in 15 seizoenen NBA maar liefst 87 miljoen dollar. In 2011-2012 kwam hij uit voor het Chinese Zhejiang Golden Bulls. De 22 NBA-teams die de competitie en play-offs zullen afwerken reizen tussen 7 en 9 juli richting Disney World in Orlando/Florida voor hun trainingskampen. De herstart van het NBA-seizoen is op 30 juli.