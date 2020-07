Een personenwagen met twee inzittenden belandde woensdagnacht in het water langs de Houtkaai in Brugge. Dat gebeurde tijdens een achtervolging door de politie. De twee konden allebei op het droge geholpen worden.

De achtervolging startte volgens de eerste informatie in de Bevrijdingslaan in Brugge. De politie merkte de auto op en wou die controleren. Waarom de bestuurder precies op de vlucht sloeg is nog niet ...