Disneyland Tokio heropent deuren na vier maanden

In het kader van een nieuw beleid wordt bezoekers met koorts boven de 37,5 graden, of met symptomen, gevraagd zich te onthouden van het betreden van het terrein. Er wordt ook gevraagd aan hen om gezichtsmaskers te dragen terwijl ze in het park zijn, en om hun handen regelmatig te desinfecteren. Daarnaast draagt ook het personeel gezichtsmaskers. De parades en shows blijven opgeschort om te voorkomen dat er zich menigten vormen, maar er kunnen meerdere keren per dag karakters verschijnen. Kaartjes kunnen niet worden gekocht bij de kassa’s van het park en moeten vooraf online worden gekocht.