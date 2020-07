Kampenaar Tonny na 100 dagen bittere strijd tegen corona weer thuis

Leopoldsburg -

Woensdagmiddag kon Tonny Vanhees (69) na een vrij heftige strijd tegen het coronavirus terug naar zijn thuisadres in de Kampse Schoolstraat. Een verhaal dat begint in het triagecentrum in Beringen en via de ziekenhuizen in Heusden en Antwerpen eindigde in een Geels revalidatiecentrum van. 43 dagen werd de man in kunstmatige coma gehouden.