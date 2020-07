Jagersvereniging boos omdat minister Demir jachtverbod zonder overleg verlengt

Hubertus Vereniging Vlaanderen hekelt de beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om het jachtverbod in de regio waar wolven gesignaleerd zijn, te verlengen. De jagersvereniging is vooral boos omdat de beslissing zonder overleg is genomen. Minister Demir zei woensdagochtend in het Vlaams parlement dat ze het jachtverbod verlengt in het wolvengebied tot eind augustus. Dat verbod liep normaal eind juni af, maar nu wolvin Noëlla vier welpen op de wereld gezet heeft, wil de minister het verbod dus doortrekken tot 31 augustus.