Luxemburg verstrengt coronaregels na stijging besmettingen: “Voornamelijk jonge mensen”

Luxemburg zal een deel van de versoepeling intrekken omwille van het aantal nieuwe coronavirusinfecties. Voor bijeenkomsten van meer dan 20 mensen worden de eerder aanbevolen afstandsaanbevelingen vervangen door bindende voorschriften, aldus de Luxemburgse premier Xavier Bettel. Woensdag waren er 46 nieuwe infecties op bijna 6.000 tests. “Deze cijfers zijn niet alarmerend, maar we moeten voorkomen dat de situatie in de toekomst verslechtert.” De nieuwe besmettingen zijn voornamelijk jongere mensen.

Sinds eind vorige week is het aantal nieuwe infecties sneller gestegen. Afgelopen week werden er bijna 150 nieuwe gevallen geteld. De stijging hangt onder meer samen met besloten feesten die in Luxemburg weer zijn toegestaan. Bettel zei dat er onder meer een feest was in een café dat als privé werd beschouwd en er daarom geen bindende regels golden. Dit leidde tot 24 nieuwe besmettingen. “Daarom zullen we in de toekomst verplichte regels hebben voor samenkomsten van meer dan twintig mensen, ongeacht of dit privé- of openbare samenkomsten zijn”, aldus Bettel.

“Niet alarmerend”

Details van de nieuwe regels dienen nog opgesteld. “Het doel is dat er ook sancties zijn voor overtredingen. Dat kan gaan tot de sluiting van een restaurant.” De situatie is momenteel “niet alarmerend”. Maar dat kan alleen zo blijven als alle burgers zich verantwoordelijk gedragen. “Je moet voorzichtig zijn en de regels respecteren.”

In Luxemburg zijn reeds 4.345 mensen positief getest op Covid-19. Er zijn tot nu toe 110 coronavirusgerelateerde sterfgevallen geweest. Sinds het begin van de crisis zijn in totaal 191.282 mensen getest.