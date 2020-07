Vanaf dag één al jeugdkampen in Sint-Truiden: stad deelt veiligheidskoffers uit

Vanaf 1 juli mogen de Jeugdbewegingen deze zomer toch op kamp vertrekken. Ze moeten wel de nodige maatregelen treffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Om de jeugdorganisaties hierbij te ondersteunen, stelt het stadsbestuur van Sint-Truiden hen een kampkoffer ter beschikking met de nodige materialen om de hygiëne en veiligheid op het kamp te garanderen. De KSA Hallebast uit Ieper mocht de eerste kampkoffer op 1 juli van het stadsbestuur in ontvangst nemen in het Bautershof.

“We verwelkomden vandaag KSA Hallebast uit Ieper, die als eerste vereniging deze zomer zijn kamp organiseert in onze mooie stad. Met dit pakket willen we hen in staat stellen om de basishygiëne en veiligheid ...