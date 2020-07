WHO: sinds een week 160.000 nieuwe besmettingen per dag

Sinds een week lopen over de hele wereld dagelijks meer dan 160.000 mensen het nieuwe coronavirus op, zo heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO woensdag bekendgemaakt.

“Sinds een week zijn er elke dag meer dan 160.000 nieuwe besmettingsgevallen. Zestig procent van alle opgetekende gevallen van COVID-19 zijn de vorige maand gesignaleerd”, zei directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO tijdens een onlinepersconferentie.

Sinds China eind december officieel het opduiken van de longziekte heeft gemeld, heeft ze aan meer dan 511.000 mensen het leven gekost. Er raakten meer dan 10,5 miljoen mensen besmet van wie minstens 5,3 miljoen als genezen gelden.

Globale aanpak nodig

“We zullen nooit nalaten te zeggen dat de enige manier om uit die pandemie te raken een globale aanpak is”, zei Tedros. Hij deed nog eens een oproep algemene regels zoals social distancing en het dragen van een mondmasker als het nodig is, te eerbiedigen. Landen die de “globale aanpak” hebben toegepast zijn erin geslaagd de verspreiding van het virus te onderbreken.

“Een van de lessen van de pandemie is dat, wat de situatie in een land ook is, een ommekeer mogelijk is”, aldus de topman van de WHO. Hij gaf daarbij het voorbeeld aan van Italië en Spanje.