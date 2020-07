Nieuwe app geeft liefde op het eerste, wazige, gezicht een kans

Vrijgezellen aandacht: er is een nieuwe datingapp beschikbaar die het concept van een blind date simuleert. Met Blindlee swipe je naar believen en kun je videobellen met elkaar, terwijl jullie gezichten wazig blijven. Een mix tussen Tinder en Zoom en een vleugje mysterie...

De twee twintigers Sacha Nasan en Glenn Keller uit Antwerpen kwamen op het idee om de app te onwikkelen omdat hun nicht een slechte ervaring had tijdens het daten. Op een afspraakje kwam een man opdagen die in realiteit vijftien jaar ouder was dan hij op zijn profiel had vermeld, zo vertelt Glenn in man het in Het Laatste Nieuws.

Hoe het werkt in de praktijk? Vrijgezellen worden aan elkaar geïntroduceerd op basis van gelijklopende interesses. Vervolgens kun je een echte blind speed date beleven van exact drie minuten lang. Tijdens die minuten mogen vrouwen kiezen hoeveel van ze hun gesprekspartner willen zien. Er is een knopje die de gradatie van de blur over de ander versterkt en anderzijds vervaagt. Is er sprake van een klik, dan kunnen jullie een chatvenster openen en volgt er binnenkort misschien een offline date.

In maart,rond het begin van de lockdown hadden 6.000 singles zich geregistreerd. Dat zijn er nu al 25.000. De app downloaden? Dat kan hier.