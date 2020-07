Gevarieerd zomerprogramma ‘Lanaken bubbelt’ moet coronacrisis doen vergeten

Lanaken -

Het is geen nieuws: omwille van de coronacrisis zijn er tal van gemeentelijke activiteiten en evenementen afgelast. Ook in Lanaken, waar publiekstrekkers als het Oldtimertreffen, de Maasrun en de Limburg Fietsvierdaagse door het virus werden besmet en noodgedwongen wegvallen. De gemeente bleef echter niet bij de pakken zitten en onder impuls van het nieuwe afdelingshoofd ‘vrije tijd’ Wilfried Geraerts werd een alternatief programma uitgewerkt dat de zomer 2020 in eigen omgeving kleur moet geven.