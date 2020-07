De coronacijfers exploderen, maar Trump blijft verdeling zaaien: “Ze komen achter jullie aan”

Terwijl Europa de corona-uitbraak door strenge lockdown-maatregelen stilaan onder controle heeft, zakken de cijfers in de Verenigde Staten maar niet. Integendeel: een halfslachtige aanpak heeft er toe geleid dat de VS aankijken tegen een explosie van het aantal besmettingen. Zelfs leden van de regering-Trump lijken dat nu te beseffen, en proberen zelfs de meeste geharde Trump-fans te overtuigen van het nut van mondmaskers. Maar de president zelf? Die volhardt in de boosheid en pookt het vuur nog wat verder op.