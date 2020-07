ROYALS. De sociale blunder van Meghan Markle, koningin Máxima is creatief met haar trui

Net zoals de Olympische Spelen worden uitgesteld, worden ook de Invictus Games verplaatst. Een domper voor bedenker en organisator prins Harry dus. Het Zweedse hof kondigde aan dat kroonprinses Victoria de Pride zal openen in Stockholm en de Queen, die mag bijna op vakantie vertrekken. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Slecht nieuws voor prins Harry deze week. De Invictus Games van 2022 in Düsseldorf schuiven een jaar op. De organisatie van het sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen, waar prins Harry bedenker en initiatiefnemer van is, heeft dat besloten omdat de Invictus Games van dit jaar in Den Haag door de coronacrisis ook een jaar zijn opgeschoven. Dat werd dinsdag meegedeeld.

Ondertussen raakte wel bekend dat Harry en Meghan met hun goede doel Archewell, vernoemd naar hun zoontje Archie, vooral de nadruk willen leggen op het beëindigen van online haat en het ondersteunen van burgerrechten en raciale gelijkheidsgroepen. Dat schrijft het Amerikaanse magazine People.

“Toen er gesprekken gaande waren over hoe Archewell eruit zou moeten zien, lieten Harry en Meghan duidelijk blijken dat ze zich willen inzetten voor deze zaken. Ze hebben daar beide een sterk gevoel bij. Zeker na dat wat er zich de afgelopen weken allemaal heeft afgespeeld”, zegt een anonieme bron.

Foto: Photo News

Nog nieuws over de Sussexes komt uit een passage van de nieuwe, aankomende biografie van de twee journalisten Dylan Howard en Andy Tillett. In ‘Royals at War’ staat dat prins Meghan een tamelijk grote blunder beging tijdens het huwelijk van Harry’s nicht prinses Eugenie in 2018... Ze zou zich laten ontvallen hebben dat ze in blijde verwachting was van hun eerste kindje. Naar verluidt schaamde de prins zich omdat ze met het nieuws de aandacht afleidde van de bruid en bruidegom. Volgens het boek waren prinses Eugenie en haar moeder Sarah Ferguson “woedend”.

Voor het eerst zal een lid van de Zweedse koninklijke familie betrokken zijn bij de jaarlijkse Pride in Stockholm. Het evenement, dat normaal honderdduizenden toeschouwers lokt, vindt door de coronacrisis virtueel plaats en kroonprinses Victoria zal op zaterdag 1 augustus een inleidende toespraak houden.

Bij de LGBTQ-gemeenschap zijn ze in elk geval dolblij met de steun van het koningshuis. “Het voelt ongelooflijk dat de kroonprinses onze Digital Pride Parade wil lanceren en opkomt voor de rechten van LGBTQ-mensen, op een moment dat we denken dat het meer dan ooit nodig is”, zegt Vix Herjeryd, voorzitter van Stockholm Pride.

Foto: ISOPIX

Het Belgisch koninklijk paleis deelde maandag nog enkele extra foto’s van de familie-uitstap van koning Filip, koningin Mathilde, hun kinderen en koningin Paola en koning Albert. De foto’s werden genomen in de Ardennen aan het kijkpunt op de Tombeau du Géant. Daaruit blijkt dat de zestienjarige prins Gabriël ondertussen boven de rest van zijn familie uittorent. Wie goed kijkt, ziet ook dat Filip als enige onder zijn net pak bergschoenen draagt.

Zit er dan toch nog een vakantie aan te komen voor Queen Elizabeth? De 94-jarige koningin vertoeft al sinds het begin van de lockdown in Winsdor Castle, samen met haar man, de 99-jarige Philip. Volgens de Britse pers zou ze op 1 augustus, als de maatregelen worden versoepeld, meteen naar Schotland trekken per helikopter. Op Balmoral brengt ze sowieso graag haar zomers door en naar verluidt kijkt ze nu opnieuw uit naar een verblijf in het kasteel in de Schotse Hooglanden.

Foto: ISOPIX

En de Nederlandse koningin Máxima heeft er iets op gevonden als ze niet weet welk weer het zal zijn tijdens een werkbezoek. Donderdag ging ze langs bij de geestelijke gezondheidszorginstelling Noord-Holland-Noord in Schagen. Ze droeg een witte, gebreide cardigan van het Belgische modehuis Natan. Niet op een klassieke manier, wel als een cape over haar schouders… Een stijl die ook weleens wordt geassocieerd met de mondaine mode in Knokke-Le Zoute.

Foto: ISOPIX

Tot slot nog mooi beelden uit Monaco. Afgelopen donderdag hadden prins Albert en zijn vrouw prinses Charlene iets te vieren. Ze waren precies negen jaar getrouwd. Via de sociale mediakanalen deelden ze een foto van hun hele gezin bij de zee met de wereld. Er kwam ook een kiekje online van het koppel. Opvallend: prins Albert is niet te verlegen om een Hawaïaans hemdje te dragen.