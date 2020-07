Zuhal Demir verlengt jachtverbod in wolvengebied: zomerjacht op everzwijnen heeft geen zin

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verlengt het jachtverbod in het gebied van de Limburgse wolven. De minister gaat daarmee lijnrecht in tegen het verzoek van de jagersvereniging Hubertus Vlaanderen om het verbod op te heffen.

De jagers willen opnieuw jagen omdat zij naar eigen zeggen de overlast van everzwijnen kunnen tegengaan. Volgens minister Demir is dat onzin. Wetenschappelijk onderzoek toont volgens de minister aan dat de everzwijnenjacht in natuurkernen in de zomer een tegengesteld effect heeft. De jagers verdrijven de everzwijnen uit de natuur, waar ze geen last veroorzaken, naar landbouwgebied waar ze wel schade aanrichten.