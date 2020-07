Londen noemt Chinese veiligheidswet “strijdig met afspraken over Hongkong”

Het Verenigd Koninkrijk zegt dat de invoering van de nieuwe Chinese veiligheidswet strijdig is met de afspraken die zijn gemaakt over Hongkong. ‘Het is een duidelijke schending van de autonomie van Hongkong en een direct gevaar voor de vrijheden van haar inwoners’, zei minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab woensdag.