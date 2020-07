Zo moet de VRT er straks uitzien: minder vedetten, Vlaamser en geen concurrent voor VTM

Vedetten creëren is niet de taak van de VRT en die gaan opkopen bij de concurrentie zoals met Philippe Geubels is gebeurd, is zeker geen optie. Dat vindt de meerderheid in het Vlaams Parlement, die woensdag een resolutie goedkeurt met voorstellen voor het nieuwe beheerscontract voor de openbare omroep. Die mag de privé geen pijn meer doen, moet investeren in Vlaamse series en dient de Vlaamse identiteit en de Vlaamse taal te promoten.