Bij een grootscheepse operatie tegen de Siciliaanse maffia heeft de politie 46 personen opgepakt. Een ervan in Duitsland, zo meldt de Italiaanse politie.

De operatie was gericht tegen clans van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia. Ze vonden plaats in Barrafranca en Pietraperzia, in de Siciliaanse provincie Enna.

De politie identificeerde Raffaele Bevilacqua ...