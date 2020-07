Zidane predikt kalmte rond Eden Hazard: “Hij zal snel weer heel goed zijn”

Real Madrid-coach Zinédine Zidane gaf woensdag zijn persconferentie, daagse voor de thuiswedstrijd van de Koninklijke tegen Getafe op de 33e speeldag van La Liga. Zidane benadrukte dat Real nog nergens staat, ondanks het nieuwe puntenverlies van grote rivaal Barcelona dinsdag tegen Atlético Madrid (2-2). Ook de heisa rond Eden Hazard, die de voorbije wedstrijden zwaar werd aangepakt op het veld, wilde hij niet opblazen.

“We hebben echt nog niets gewonnen”, begon Zidane. “Het is mijn taak dat te zeggen en het is de realiteit. Zolang het seizoen nog niet voorbij is en je nog niet mathematisch kampioen bent, moet je zwijgen. De spelers weten dat ook. Ik heb zo’n situaties meegemaakt als speler en als coach. Het is niet omdat we enkele goede resultaten na elkaar hebben neergezet dat de buit binnen is. Ons vertrouwen is groot, maar zeker niet te groot. We moeten alle wedstrijden blijven winnen. We tellen op dit moment slechts één puntje meer dan Barcelona. Dat wil niets zeggen. We zijn op de goede weg, maar je moet telkens weer goede prestaties blijven neerzetten.”

Zidane kwam ook nog even terug op de vele schoppen die Eden Hazard elke wedstrijd van zijn tegenstanders moet incasseren. Afgelopen zondag bij Espanyol Barcelona moest hij vervangen worden, waarna hij werd opgemerkt met ijs op zijn pijnlijke enkel. Die enkel hield hem tussen eind februari en eind mei drie maanden van de velden. “We moeten rustig blijven”, zei Zidane. “Hij is een hele tijd out geweest en we moeten hem daarom nu rustig brengen. Ik twijfel er niet aan dat Eden heel snel opnieuw heel goed zal zijn.”