Duimbreuk houdt Renaud Lavillenie tot eind augustus aan de kant

De Franse polsstokspringer Renaud Lavillenie heeft tijdens een training een duimbreuk opgelopen. Hij is tot eind augustus buiten strijd.

In een tweet legt Lavillenie (33) woensdag uit dat hij afgelopen weekend een ongeluk had in zijn tuin. Een van zijn polsstokken brak en daarbij blesseerde hij zijn hand. “Uit onderzoek bleek ik een breuk te hebben waarvoor ik morgen onder het mes ga.”

De olympisch kampioen van Londen 2012 moet zes weken rusten en hoopt tegen eind augustus te kunnen hervatten. Op 14 augustus herneemt het internationale circuit met de Diamond League in Monaco. Brussel, met de Memorial Van Damme, is op 4 september aan de beurt.