Man aangehouden die verpleegkundigen en leraars bedreigde met mes in Gent

In Gent is een man opgepakt die in het ziekenhuis Jan Palfijn verpleegkundigen had bedreigd met een mes en in een school leraars met een snoeischaar en een injectiespuit had benaderd. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter en hij zal psychiatrisch onderzocht worden.