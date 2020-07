Lenny Kravitz is het nieuwe gezicht van Saint Laurent

Lenny Kravitz werd door Saint Laurent uitgekozen als uithangbord voor de nieuwste wintercampagne van het Franse modehuis. De 56-jarige rocker poseert onder meer in een hemdje met luipaardprint. Bovendien brengt hij binnenkort zijn biografie uit.

Lenny Kravitz scoorde de voorbije decennia wereldwijd hits met nummers als Let love rule, Are you gonna go my way en Fly away, maar op een nieuwe grote hit blijft het voorlopig wachten. Maar dat betekent niet dat de zanger en acteur van het grote podium is verdwenen. Wel nee, integendeel. Saint Laurent heeft zopas bekendgemaakt dat hij een van de nieuwe gezichten is voor de wintercollectie van het modelabel.

Op de eerste campagnefoto’s die werden vrijgegeven zien we hem in smalle broeken en zijden hemdjes, waaronder eentje met luipaardprint. Creatief directeur Anthony Vaccarello deelde zelf enkele van de beelden op Instagram. De keuze voor de rocker past perfect bij de stijl van het modehuis en het is ook niet voor het eerst dat het voor een bekende muzikant kiest. Zo mochten onder anderen Courtney Love, Marilyn Manson en Ariel Pink al eerder voor YSL poseren.

Ondertussen raakte ook bekend dat Kravitz een boek over zijn leven en carrière heeft geschreven. Let love rule verschijnt op 6 oktober, maakte hij dinsdag bekend in een video op Twitter. “Het gaat over de eerste 25 jaar van mijn leven met als hoogtepunt de release van mijn eerste album”, vertelt Kravitz. “Het zijn jaren die me hebben gevormd en me zo veel hebben geleerd over mezelf.”