Speelpleinwerking Leopoldsburg van start op 6 juli

Zo gaat op 6 juli speelpleinwerking ‘Vroem’ van start in Kwartier IJzer (Michellaan 9). De speelpleinwerking wordt dit jaar ondergedompeld in een heuse festivalsfeer, met alles erop en eraan: podium, backstage, drankstandjes, lockers, … Festival ‘Vroemfest’ heet je van harte welkom! Uiteraard wordt er ten volle rekening gehouden met de geldende veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo gaan alle activiteiten door in contactbubbels van maximaal 50 personen (of minder). Zo’n bubbel is geldig voor een hele week. Indien je kind naar de speelpleinwerking komt, dan kan het diezelfde week niet deelnemen aan een andere groepsactiviteit.

Inschrijven voor de speelpleinwerking doe je dit jaar voor volle weken en voor volledige dagen. Vooraf online inschrijven (30 plaatsen per bubbel) kan enkel nog voor de periode vanaf 27 juli t.e.m 14 augustus, via het thuisloket op www.leopoldsburg.be. Deze inschrijvingen starten op 10 juli. Ter plaatse inschrijven kan ook, maar let op: vol is vol! Wie in het bezit is van een vrijetijdspas heeft recht op 50% korting op de inschrijving. De grabbelpasuitstappen kunnen deze zomer helaas niet plaatsvinden, maar de gemeentelijke jeugddienst voorziet als alternatief een vrij speelaanbod en extra leuke alternatieven!