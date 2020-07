Andy Murray: “Ik heb de opslag van mijn beste jaren teruggevonden”

Andy Murray maakte vorige week tijdens een exhibitietoernooi in Londen zijn comeback na een lange revalidatie van een heupblessure. Hij kwam voordien in november vorig jaar voor het laatst in actie. Murray heeft in Londen echter vertrouwen opgedaan. Dat bleek duidelijk in een interview met de BBC.

“Ik heb de opslag van mijn beste jaren teruggevonden, van de periode dat ik 25 jaar was”, zei de intussen 33-jarige Murray. “Dat is zeer positief. Ik was op een bepaald moment niet zeker of ik ooit nog zou kunnen spelen.”

Murray won op z’n 25e, in 2012, de US Open. Een jaar later triomfeerde hij als eerste Brit in 77 jaar op Wimbledon. De Schot won het Engelse grandslamtoernooi ook nog een keer in 2016.

“Een sterke opslag is cruciaal voor mij”, vervolgde Murray. “Dan kan ik de punten korter houden en dat is vanzelfsprekend beter voor mijn heup en mijn hele lichaam.”

Murray herneemt midden augustus op het ATP-toernooi in Washington, twee weken voor de US Open. Nog eens twee weken na het Amerikaanse grandslamtoernooi volgt alweer Roland Garros.

“Ik vind het een goede zaak dat beide toernooien kunnen plaatsvinden”, besloot de voormalige nummer één van de wereld. “Maar het belangrijkste blijft dat de wedstrijden in alle veiligheid kunnen doorgaan.”

