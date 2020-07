Moeder brengt kinderen om door verdrinking en steekwonden in nek

De vrouw die twee van haar drie kinderen om het leven bracht in het Henegouwse Hantes-Wihéries (Erquellines), kan vandaag verhoord worden door de rechercheurs. Haar toestand is stabiel. Dat blijkt uit een persconferentie door Justitie in Charleroi. De autopsie op de kinderen moet nog plaatsvinden, maar bij het jongste slachtoffer zou sprake zijn van verdrinkingsdood. De twee andere kinderen hadden steekwonden in de nek.