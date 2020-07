Criminaliteit daalt vijf jaar op rij

Diest -

In de politiezone Demerdal (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) is het totaal aantal misdrijven de voorbije vijf jaar duidelijk gedaald en dit zowel in Diest als in Scherpenheuvel-Zichem. Het aantal inbraken in gebouwen in beide steden halveerde en er gebeurden ook minder verkeersongevallen. Er waren wel meer pv’s voor drugs maar dat is het gevolg van meer controles. Dat is dinsdag gezegd tijdens de politieraad die de belangrijkste criminaliteitscijfers en de cijfers van de verkeersongevallen besprak.