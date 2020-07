Kustbewoners piekeren minder over corona dan rest van Vlaanderen

Kustbewoners hebben tijdens de crisisperiode minder gepiekerd over de coronacrisis dan de rest van de Vlamingen. Dat blijkt uit een bevraging rond de impact van buitenzijn tijdens de crisisperiode door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de Universiteit Gent en de KU Leuven. Bij Vlamingen was er een verhoging van piekeren, stress en verveling maar bij kustbewoners was die verhoging beperkter. Volgens de onderzoekers is dat toe te wijzen aan de vlotte toegang tot de zee.