L’Oréal zal niet langer termen als ‘wit’ en ‘licht’ gebruiken voor huidcrèmes

L’Oréal stopt met de termen als ‘wit’ en ‘licht’ te gebruiken voor zijn producten. Dat maakte de Franse cosmeticagigant zelf bekend. De aanpassing komt er nadat er veel kritiek was gekomen op de “racistische” termen.

L’Oréal kreeg de afgelopen tijd - net als heel wat andere cosmeticaproducenten - op sociale media heel wat kritiek over zich heen omdat het in onder meer Azië en het Midden-Oosten nog altijd zijn witmakende huidcrèmes aanprijst en verkoopt. Velen vinden dat daarmee wordt ingespeeld op een schoonheidsideaal dat racistisch is.

Het Franse bedrijf bleef niet doof voor die commentaren en grijpt nu in. “L’Oréal Group heeft besloten woorden als white/whitening, light/lightening en fairness te verwijderen van de verpakkingen van alle huidproducten”, stelt het. Over het stopzetten van de productie van dergelijke crèmes werd wel met geen woord gerept.

Dat nieuws volgt op de bekendmaking van Unilever dat het de naam van het huidproduct Fair & Lovely gaat wijzigen. Estée Lauder beloofde eenzelfde koers te zullen varen en onder meer tien miljoen euro te doneren aan de Black Lives Matter-beweging. Johnson & Johnson van zijn kant liet al weten de productie van witmakende crèmes helemaal te schrappen.