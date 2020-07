Na commotie: Oost-Vlaamse gouverneur schrapt mondmaskerplicht in supermarkten

Deinze -

Waarnemend Oost-Vlaams gouverneur Didier Detollenaere schrapt het burgemeestersbesluit dat inwoners in Deinze verplicht om mondmaskers te dragen in supermarkten en superettes. Na laat overleg met de federale overheid en burgemeester Jan Vermeulen van Deinze (CD&V) leek die dinsdagnacht niet bereid om de verregaande maatregel in te trekken. De verplichting zou gelden vanaf vandaag.