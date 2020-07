Chad Campbell loopt als zesde golfer op PGA Tour besmetting op

De Amerikaan Chad Campbell heeft positief getest op het nieuwe coronavirus. De golfer is de zesde speler op de PGA Tour die een besmetting heeft opgelopen.

Campbell legde een positieve controle af in aanloop naar het Rocket Mortgage Classic, dat donderdag begint in Detroit (Michigan) en waarvoor hij dus forfait moet geven. Zoals het protocol het voorschrijft, zal de 46-jarige golfer nu in quarantaine gaan.

In een reactie liet Campbell, winnaar van vier PGA-toernooien, weten geen symptomen te vertonen en zich fysiek goed te voelen.

De Amerikaan is de zesde speler die het virus heeft opgelopen, na de Zuid-Afrikaan Dylan Fritelli en zijn landgenoten Harris English, Denny McCarthy, Nick Watney en Cameron Champ. Ook de caddies van Brooks Koepka, nummer vier van de wereld, en van de Noord-Ier Graeme McDowell bleken besmet.

