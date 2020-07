Denver Nuggets stoppen trainingen na positieve coronatests

NBA-team Denver Nuggets heeft de deuren van het eigen trainingscomplex gesloten. De club nam die maatregel omdat twee personen van de selectie besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus.

Denver Nuggets houdt de namen van het duo om privacyredenen nog geheim. De club testte zaterdag 35 spelers, trainers en andere leden van de technische staf. Michael Malone raakte in maart al besmet met het virus. Center Nikola Jokic mag Servië niet uit na een positieve test.

Ook drie spelers van NBA-team New Orleans Pelicans bleken besmet met Covid-19. Vanaf 30 juli herbegint de NBA met een gesloten competitie in Disney World (Florida). De NBA ligt door de coronacrisis stil sinds 11 maart. De directe aanleiding was de positieve test van de Fransman Rudy Gobert (Utah Jazz). Tweeëntwintig van de dertig ploegen zullen deelnemen aan deze herstart. Zij werken eerst nog acht wedstrijden van het reguliere seizoen af. Daarna staan er mogelijk barrages op het programma voor de achtste plaats in elke conference. Vervolgens worden er play-offs afgewerkt. De kampioen moet ten laatste op 13 oktober gekroond zijn.

Voor Denver Nuggets staat er op 1 augustus een duel met Miami Heat op het programma. Denver is de huidige nummer 3 van de Western Conference, achter LA Lakers en LA Clippers.