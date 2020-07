Wekelijkse marktdag met gratis koffie in Bilzen

Bilzen - De wekelijkse marktdag in Bilzen is woensdagochtend gestart met de nieuwe versoepelingen. Er mogen weer meer dan 50 kramen aanwezig zijn. Bovendien grepen de marktkramers en de stad deze eerste dag in juli aan om een nieuwe actie te organiseren. “Met de spaarkaart kun je stempeltjes verzamelen om daarna in de horecazaken te genieten van een gratis tas koffie”, verduidelijkt schepen van markten, Miel Degrève.

De versoepelde maatregelen aangaande markten zorgde ervoor dat er woensdag weer een 60-tal marktkramers present waren op het uitgestrekte terrein tussen het Jazz Bilzen-plein en de markt in Bilzen. Ook pakten de marktkramers samen met de stad en de plaatselijke horecazaken uit met een ‘gratis koffie actie’. “De marktbezoekers krijgen een spaarkaart van de marktkramers. Per aankoop van eender welk bedrag bij een van de marktkramers ontvangen ze vervolgens een stempel. Bij een volle kaart heeft de marktbezoeker recht op een gratis tas koffie bij de deelnemende horeca”, aldus schepen van markten, Miel Degrève. De horecazaken die deelnemen staan vermeld op de stempelkaart en zijn herkenbaar door de tafelstaander. De marktkramers zien wekelijks het aantal bezoekers stijgen. “Iedereen ziet dat de gezelligheid en het aanbod weer terug is. En waarom zou je niet naar de wekelijkse markt in Bilzen gaan, naast gratis busvervoer en gratis parkeren, kan je nu ook sparen voor een gratis koffie”, lachen de standhouders. (JoGe)